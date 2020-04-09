Hapşırmanın ardından mikrodamlacıklar böyle havada kalıyor
? Dünyayı etkisine altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınıın yayılma hızına ilişkin Finlandiya'dan çarpıcı bir araştırma geldi.
09.04.2020 13:09 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:09
Aalto Üniversitesi'nden Profesör Ville Vuorinen, kapalı olan kalabalık alanlarda mümkün oldukça kısa süre kalınmasını tavsiye etti. Üniversite yayınladığı görüntüyle birlikte yaptığı açıklamada, koronavirüsü taşıyan aerosol parçacıklarının havada düşünüldüğünden daha uzun süre kaldığını ifade etti. Kalabalık kamusal kapalı alanlardan kaçınılması tavsiye edildi.- Finlandiya
Kaynak: DHA
Etiketler: Koronavirüs, Finlandiya, Dünya