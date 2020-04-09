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Hapşırmanın ardından mikrodamlacıklar böyle havada kalıyor

? Dünyayı etkisine altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınıın yayılma hızına ilişkin Finlandiya'dan çarpıcı bir araştırma geldi.

09.04.2020 13:09 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:09
Hapşırmanın ardından mikrodamlacıklar böyle havada kalıyor
? Dünyayı etkisine altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınıın yayılma hızına ilişkin Finlandiya 'dan çarpıcı bir araştırma geldi. Aalto Universitesi, bir hapşırıktan ve öksürükten etrafa saçılan mikrodamlacıkların dakikalar boyunca kapalı ortamlarda nasıl havada kalabildiğine ilişkin görüntülü simülasyon yaparak, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

Finlandiya'nın Espoo kentinde bulunan Aalto Üniversitesi bilim insanları, koronavirüsün süpermarketlerde nasıl bulaştığını anlatan bilgisayar simülasyonu hazırladı. Bir koronavirüs hastasının süpermarkette hapşırmasından sonra mikrodamlacıkların dakikalar boyunca havada asılı kaldığı gözlemlenirken, 3 metrekarelik alana yayıldığı tespit edildi. Simülasyonda, süpermarket reyonunda hapşıran hasta kişiden yayılan mikrodamlacıklarla dolu bulutun, hasta kişinin bulunduğu yerden ayrıldıktan sonra bile havada asılı kalmaya devam ettiği gözlemlendi.

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Aalto Üniversitesi'nden Profesör Ville Vuorinen, kapalı olan kalabalık alanlarda mümkün oldukça kısa süre kalınmasını tavsiye etti. Üniversite yayınladığı görüntüyle birlikte yaptığı açıklamada, koronavirüsü taşıyan aerosol parçacıklarının havada düşünüldüğünden daha uzun süre kaldığını ifade etti. Kalabalık kamusal kapalı alanlardan kaçınılması tavsiye edildi.


- Finlandiya

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Finlandiya, Dünya
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