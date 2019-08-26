Hapşuu Filmi

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Hapşu ve arkadaşları Meli, Vızz, Taka Tuka’nın yepyeni maceraları hızla devam ediyor. Bu kez, bir de misafirleri var, Lemi Filozof. Lemi ağabeylerine başlarından geçenleri heyecanla anlatırken, birlikte çok eğleniyorlar.Kenan ÖztürkArzu YurtsevenLemi FilozofAnimasyonHapşuuSiyah Martı2019TürkiyeTürkçe75 dk.CGV Mars Dağıtım04.10.2019