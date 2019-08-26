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Hapşuu Filmi

Hapşuu filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Hapşuu filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

26.08.2019 16:54 Hapşuu Filmi
Hapşu ve arkadaşları Meli, Vızz, Taka Tuka’nın yepyeni maceraları hızla devam ediyor. Bu kez, bir de misafirleri var, Lemi Filozof. Lemi ağabeylerine başlarından geçenleri heyecanla anlatırken, birlikte çok eğleniyorlar.


Yönetmen: Kenan Öztürk
Senaryo: Arzu Yurtseven
Oyuncular: Lemi Filozof
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Hapşuu
Yapımcı Firma: Siyah Martı
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 75 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 04.10.2019

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Kenan Öztürk, Yönetmen, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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