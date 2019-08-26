Hapşuu Filmi

Hapşu ve arkadaşları Meli, Vızz, Taka Tuka’nın yepyeni maceraları hızla devam ediyor. Bu kez, bir de misafirleri var, Lemi Filozof. Lemi ağabeylerine başlarından geçenleri heyecanla anlatırken, birlikte çok eğleniyorlar. Yönetmen:
Kenan ÖztürkSenaryo:
Arzu YurtsevenOyuncular:
Lemi FilozofFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
HapşuuYapımcı Firma:
Siyah MartıYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeFilmin Süresi:
75 dk.Dağıtıcı Firma:
CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi:
04.10.2019Hapşuu Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.