"HARABEyİZ" Kolektifi İlk Projesi'yle Beyoğlu'nun arka sokaklarında kapısını açıyor

Mina Gürsel Tabanlıoğlu ve Selin Nisa Açıkel'in başlattığı ve ilkini düzenledikleri, farklı yeteneklerin mekan ile kurdukları ilişki üzerinden kendilerini anlattığı HARABEyİZ, sergi ve performanslarıyla, semt ve insan hikayelerini 14 Haziran Cuma gününden itibaren Beyoğlu'nda restorasyonu süren bir yapıda, bugünün bakış açısıyla değerlendirecek.

Kuloğlu Mah. Faik Paşa Cad. No.15 Beyoğlu'nda, gençlerin fikrini desteklemek üzere mimar Naim Arnas'ın sağladığı mekan geçmişinde randevu evi olarak da hizmet vermiş, yapısal özellikleriyle de ilginç bir Beyoğlu apartmanı. Girişten itibaren mimariden farklı sanat üretimlerine, çeşitli fikir ve işlerin sergilendiği katlardan biri ise performanslara açık olarak, spontane katılımlara olduğu gibi akustik konserlere de alan tanıyor.

Ortak enerji, söz ve gözle üretilir

Farklı disiplinlerden katılımcıların kendi deneyimlerini ifade edecekleri bu oluşumun asıl hedefinin "özünde yalnızca bireyselliği yorumlayan kolektif bir çalışma düzeni"nin imkanlarını sorgulamak olduğunu ifade eden Mina Gürsel Tabanlıoğlu ve Selin Nisa Açıkel, önce böyle bir ortak alan hayal ettiklerini, bu yeri bulmak için yola çıktıklarında Naim Arnas'ın sağladığı imkanla belirlenen mekan hakkında düşündüklerini, içinden sürprizli hikayeler çıkan mu mekanın içeriğe yansıdığını anlatıyorlar.

Birey ve kolektif olmak

"Bütün her şeyi başlangıçta biz, iki kişi hayal ettik ve bir açık çağrı yaptık. Öncelikle bir mekan bakındık, bu mekanla karşılaştığımızda onun güçlü hikayesi ve ruhundan çok etkilendik. O andan itibaren heyecanla, arafta kalmış bu ruha dokunarak bu mekanı yeniden nasıl var edebiliceğimizi hayal ettik. Çoğalarak, çoğaltarak üretmenin gücünün farkında olarak bir kolektifin ilk adımını attık. Her birimizin gündelik hayatta edindiğimiz deneyimleri aktarmak, benzer yada benzemezler arasında bir sinerji oluşturmak için en değerli aracımız sanattı. Sanatın sınırsız kapasitesi bizi teşvik etti."

"HARABEyİZ" lise öğrencilerinden, uzun süredir meslek pratiği içinde olan profesyonellere, çok renkli bir yelpaze oluşturan katılımcıların desteğiyle şekillenen bir oluşum, bir mekan deneyimi. Çukurcuma'da yer alan tarihi bir yapıda gerçekleşecek olan "HARABEyİZ" farklı yeteneklerin mekan ile kurdukları ilişki üzerinden kendini anlatıyor.

İnsan - masal –hayal ve mekan deneyimi

Mina Gürsel Tabanlıoğlu, Selin Nisa Açıkel, Burak Pınar, Batu Akcan, Ecem Karslı, Eylem Pala Uluğu, Noyan Yolalan, Rei Alaska, Volkan Parlak, Zeynep Tümertekin'in işlerinin sergilendiği mekanda, sanatsal çalışmaların yanı sıra birçok farklı etkinliğin de yer alacağı süreçte ana yaklaşım yine mekanla kurulan ilişki üzerinden kurgulanıyor. Mekanın ruhunu hissetmenizi destekleyen söyleşiler, "workshop"lar, müzik ve performanslar...

Kolektif'ten haberleri Ela Emeksiz'in yönettiği Facebook: harabeyiz ve Instagram: harabeyizkolektif hesaplarından takip edebilir, ama daha iyisi gençlerin tasarladığı deneyimi yaşamak için 14 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında Çukurcuma'ya uğrayabilirsiniz. Kendilerinin de dile getirdiği gibi "Eğlenmek, yapmak ve bir arada olmak mekana ruh katarken bizi de büyütecek, çünkü aslolan muhabbet."