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Haraç kavgasında bıçaklar çekildi

Avcılar'da bir tekel bayini basarak haraç almak isteyen şüpheliler, iş yeri sahibinin çocuklarının gelmesiyle olaya kavgaya dönüştü. Bıçakların da çekildiği kavga sonrası grup olay yerinden kaçtı.

13.12.2019 10:00 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:08

'da bir tekel bayini basarak haraç almak isteyen şüpheliler, iş yeri sahibinin çocuklarının gelmesiyle dayak yiyip olay yerinden kaçtı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.


TEKME, YUMRUK YETMEDİ, BIÇAKLAR ÇEKİLDİ

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü saat 13.30 sıralarında Avcılar Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yerinden haraç almak isteyen bir grup, iş yerini bastı. Önce iş yerini gözetleyen grup, kısa bir süre sonra teker teker tekel bayisine girmeye başladı. İçeri giren şahıslardan şüphelenen Vakkas Orhan isimli iş yeri sahibi, kapı önünde arabalarının tamirini yapan oğullarını arayarak yardım istedi. Dükkana 100 metre mesafe uzaklıktaki evlatları dükkana gelerek içerideki şahıslarla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. bayinin içinde başlayan kavga sokakta da devam etti. Tekmelerin ve yumrukların konuştuğu kavgada bıçaklar da çekilirken bunun üzerine grup kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören site güvenliği polise verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kamera görüntülerini inceleyerek kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşanan kavga anı da güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Haraç kavgasında bıçaklar çekildi

Cihangir Mahallesi, Avcılar, Tekel, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (2)
CAKMA:Ne bitik beyinler var. Giymeye donlari yok calismaya adamliklari yok. Kolay yoldan para kazanacaklar akli sira.
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TEŞKİLATTAN HAYDAR:Avcılar emniyetini bilirim bu şahısları en kısa sürede paketlerler.
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