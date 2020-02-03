Haberler » Spor » Haraç'tan bir şampiyonluk daha - Spor

Haraç'tan bir şampiyonluk daha

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Masa Tenisi sporcusu Ece Haraç, 2020 Gençler Türkiye Şampiyonu oldu.

03.02.2020 16:59 | Son Güncelleme: 03.02.2020 17:04Haraç'tan bir şampiyonluk daha
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Masa Tenisi sporcusu Ece Haraç, 2020 Gençler Şampiyonu oldu.

Gençler Türkiye Şampiyonası Aydın'da tamamlandı. Didim Salonu'nda gerçekleşen şampiyonaya 47 takım ve 281 sporcu katıldı. Ferdi yarışlarda oynadığı 4 maçın ardından finale yükselen Ece Haraç, finalde Özge Yılmaz'ı 11-4, 12-10 ve 11-9 setlerle 3-0 mağlüp ederek 2020 Genç Kızlar Türkiye Şampiyonu oldu. Ece Haraç ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Gamze Çotra ile mücadele ettiği çiftler yarışlarında finalde Nur Sarı/Özge Yılmaz çiftine 3-0 mağlüp olarak Genç Çiftler Türkiye ikincisi oldu. Takım müsabakalarında 3. grubu 2 galibiyetle lider tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, ilk 8 maçlarında Bu Piliç SK takımına 3-1 mağlüp oldu. 5-8 maçlarında Seramikspor 3-0 ve 1955 Batman Belediyespor takımını 3-2 mağlüp eden yeşil-beyazlılar turnuvayı 5. sırda tamamladı. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Özge Yılmaz, Türkiye, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:39  Maydonoz nasıl yazılır? TDK'ya göre maydonoz mu, maydanoz mu?
17:03  Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında, nereli?
16:51  İdlib nasıl yazılır? İdlib mi, İdlip mi? İdlib ne demek?
16:31  2020 AGİ ücretleri ne kadar oldu? AGİ 2020 evli, bekar, çocuklu - AGİ 2020 net
15:46  Trabzonspor-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda?
3.02.2020 18:04:37