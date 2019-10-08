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Haramidere'de metrobüs kazası kamerada

Haramidere metrobüs durağında metrobüs kazası meydana geldi.

08.10.2019 13:25Haramidere'de metrobüs kazası kamerada
Haramidere metrobüs durağında metrobüs kazası meydana geldi.  2 metrobüsün çarpışması sonucu 8 yolcu yaralandı.
Kaza, Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı Beylikdüzü yönünde saat 12.20'de meydana geldi. Duraktan yolcu alan metrobüs2 arkadan gelen metrobüs henüz bilinmeyen bir nedenle çarptı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan yolculara ilk müdahale durakta yapılırken, 8 yaralı ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Ekiplerin araçları kaldırma çalışmaları devam ederken, polis kazayla ilgil soruşturma başlattı.


- İstanbul

Metrobüs Durağı, Güncel

Kaynak: DHA

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