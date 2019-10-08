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Haramidere'de yağmurun kayganlaştırdığı yolda kaza kamerada

ESENYURT'ta yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon sürücüsü, park duvarına çarptı.

08.10.2019 12:51Haramidere'de yağmurun kayganlaştırdığı yolda kaza kamerada
ESENYURT'ta  yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon sürücüsü, park duvarına çarptı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 05.20 sıralarında Haramidere- Avcılar D-100 Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye  göre, yağışın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yokuş aşağı ilerlediği sırada duramadı. Oto yedek parçası yüklü kamyon önce yol kenarındaki aydınlatma direği ve ağaçlara ardından parka ait beton duvara  çarparak durabildi. Hafif şekilde yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.


- İstanbul

İstanbul, Avcılar, Güncel

Kaynak: DHA

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