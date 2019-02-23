Haramidere'deki Metrobüs Kazası Kamerada

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Oral OKAYBEN - İstanbul
DHA
Haramidere'de meydana gelen metrobüs kazasında bazı yolcular hafif yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Haramidere metrobüs durağı Beylikdüzü
yönündeki kaza saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Durakta duran metrobüse arkadan gelen metrobüs çarptı. Kazada bazı yolcular hafif yaralandı. Yaralı yolculara gelen ambulansta ayakta müdahale edildi. Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde aksama yaşandı. Hasarlı araçların çekilmesinin ardından seferler normale döndü.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan kaza anı kameraya yansıdı. Görüntülerde durakta duran metrobüse arkadan gelen aracın hızla çarptığı görülüyor,
İstanbul, Güncel
Kaynak: DHA