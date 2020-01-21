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Haramidere TEM bağlantı yolunda hafriyat kamyonu devrildi

Esenyurt Haramidere TEM bağlantı yolunda virajı alamayan hafriyat kamyonu devrildi.

21.01.2020 13:55 | Son Güncelleme: 21.01.2020 13:55Haramidere TEM bağlantı yolunda hafriyat kamyonu devrildi
Haramidere TEM bağlantı yolunda virajı alamayan hafriyat kamyonu devrildi. Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu ve yola saçılan topraklar havadan görüntülendi.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Esenyurt Haramidere TEM bağlantı yolu istikametinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 34 KF 6162 plakalı hafriyat kamyonu bağlantı yolunda virajı alamayarak devrildi. Kaza sonrası araç içindeki sürücü hafif yaralandı. Olay yerinde gelen 112 sağlık ekipleri sürücüyü ayakta müdahale etti. Kamyonun kasasındaki topraklar ise yola saçıldı. Bahçeşehir istikametinde trafikte yoğunluk yaşanırken, devrilen kamyon olay yerine gelecek olan çekici ile kaldırılacak. Kaza nedeniyle bölgede oluşan yoğun trafik ve yola saçılan topraklar havadan görüntülendi.
(İHA)

TEM Otoyolu, Bahçeşehir, Esenyurt, Güncel

Kaynak: İHA

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