Haberler» 3. Sayfa» Haber

Hararet yapan otomobilden dumanlar yükseldi

Şanlıurfa'da hararet yapan otomobil, dumanlar içinde kayboldu.

17.08.2019 14:41 Hararet yapan otomobilden dumanlar yükseldi
Şanlıurfa'da hararet yapan otomobil, dumanlar içinde kayboldu.

Eyyübiye ilçesine bağlı Yakubiye Mahallesi'nde, yokuş yukarı ilerleyen ismi öğrenilemeyen bir sürücü aracının hararet yaptığını fark ederek aracını yolun kenarına park etti. Sürücü, hararet yapan otomobilin soğuması için kontağı açık bırakarak motorun soğumasını bekledi. Bu sırada aracından uzaklaşan sürücü, döndüğünde aracının dumanlar içinde kaybolduğunu fark etti. Sürücü, herkesin şaşkın bakışları arasında aracına binerek, kontağı kapattı. Araçtan dumanların yükselmesi kısa süreli korkuya neden odu. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Eyyübiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:12   Otomobiller çarpıştı: 6 yaralı
16:12   İstanbul'da yoğun yağış sonrası çöken yol havadan görüntülendi
16:04   (Özel) Sarıyer'de iki ana kolonu patlayan 6 katlı bina boşaltıldı
16:03   Komşusunun darp ettiği genç kız: "Korkuyorum"
16:01   Tır ile otomobil çarpıştı: 2 Yaralı
16:01   Manavgat'ta hem darp hem de gasp eden şahıs yakalandı
15:59   10 kişilik aile ölümden döndü