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Harbiye Açıkhava'da Yılın "TARKAN Zamanı"!

Dünya yıldızlarının İstanbul'daki müziksever ile buluşma yeri olan Harbiye Açıkhava'da yılın "Tarkan Zamanı" için geri sayım başladı!

19.08.2019 16:53 Harbiye Açıkhava'da Yılın

Bir Harbiye Açıkhava klasiği haline gelen Tarkan Konserleri, Eylül ayında tüm müzik severleri yeniden bir araya getirecek. Megastar Tarkan, iki yılın ardından 20-21-23-24-26-27 Eylül tarihlerinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde sevenleri ile buluşacak.

Harbiye Açıkhava'da "Tarkan Zamanı" için geri sayım başladı. Her yıl heyecanla beklenen ve her biri birbirinden coşkulu geçen Açıkhava konserleri kapsamında Tarkan, 20-21-23-24-26 ve 27 Eylül tarihlerinde sevenleriyle bir araya gelecek. Kurban Bayramı'nın ilk günü konser serisinin ilk üç konseri açıklanan Megastar'ın Açıkhava maratonunun biletleri saatler içinde tükendi. Sevenlerinin yoğun ilgisinin ardından Tarkan, 24-26 ve 27 Eylül tarihlerini de Açıkhava'daki konser serisine ekledi.

Megastar, Atlantis yapım organizasyonu ile gerçekleşecek olan konser serisinde, dillerden düşmeyen şarkıları ile kulakların pasını silerken, tüm müzik severleri hatıralarla süslü bir zaman yolculuğuna çıkaracak.


Harbiye, Tarkan, Eylül, Güncel

Kaynak: Bültenler

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