Harbiyeliler Kuzey Makedonya'da Atatürk'ü Andı

Gazi <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/mustafa-kemal-ataturk/' title='Mustafa Kemal Atatürk'>Mustafa Kemal Atatürk</a>'ün Manastır Askeri İdadisinden mezuniyetinin 120'nci yıldönümü nedeniyle Kuzey <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/makedonya/' title='Makedonya'>Makedonya</a>'da tören düzenlendi.<br><br> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/milli-savunma-bakanligi/' title='Milli Savunma Bakanlığı'>Milli Savunma Bakanlığı</a>, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/gazi-mustafa-kemal/' title='Gazi Mustafa Kemal'>Gazi Mustafa Kemal</a> <a class='keyword' href='/ataturk/' title='Atatürk'>Atatürk</a>'ün Manastır Askeri İdadisinden mezuniyetinin 120'nci yıldönümü sebebiyle Kuzey <a class='keyword' href='/makedonya/' title='Makedonya'>Makedonya</a>'da tören düzenlendiğini duyurdu. Manastır Şehir Müzesi'ndeki anma törenine Milli Savunma Üniversitesi öğrencisi Harbiyeliler de katıldı. - ANKARA