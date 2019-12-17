Haberler » Güncel » Harç kararken, hayatını kaybetti - Haber

Harç kararken, hayatını kaybetti

BURSA'nın İnegöl ilçesinde evinin bahçesinde harç kararken fenalaşan Hüseyin Dere (51), hastanede hayatını kaybetti.

17.12.2019 12:58 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:58Harç kararken, hayatını kaybetti

BURSA'nın ilçesinde evinin bahçesinde harç kararken fenalaşan Hüseyin Dere (51), hastanede hayatını kaybetti.

Yeniceköy Mahallesi'nde oturan Hüseyin D. (51), evinin bahçesinde yaptığı tadilat sırasında harç kararken fenalaşıp, yere yığıldı. Durumu fark eden yakınları, sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine  gelen sağlık ekibi, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Hüseyin D.'yi İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Hüseyin D., yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Hüseyin D.'nin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Yeniceköy Mahallesi, İnegöl, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:33 Cep telefonu çalarken güvenlik kamerasına yakalandı - Haber
13:32 Hanönü'de Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri - Haber
13:31 Uğur Okulları Kabul Sınavı 11-12 Ocak'ta gerçekleşecek - Haber
13:31 Yol Çalışmaları yağmur çamur dinlemiyor - Haber
13:29 Bakanlık, İzmir Belediyelerine yazı gönderdi: "İvedilikle yıkın" - Haber
12:14 TSK envanterine yerli ve milli silah "Songar" katılıyor - Haber
11:48 Amatör balıkçıların oltasına 1,5 metrelik köpek balığı takıldı - Haber
11:34 Hileli gıda iddiası Adana kebabına sıçradı, toz biber yerine talaş konulduğu iddia edildi - Haber
10:41 Apartmandaki garip sesler, ailelerin hayatını kabusa çevirdi - Haber
10:40 Camilerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılma devri kapandı - Haber
17.12.2019 13:34:57