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Harcama limitini aşan Fenerbahçe'ye puan silme cezası verilebileceği iddia edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe için harcama limitini 206 milyon 431 bin 081 TL olarak belirledi. Ancak 31 Ekim 2019'da KAP'a yapılan bildirimde oyuncu ve teknik ekip gideri 412 milyon 734 bin TL olarak yer aldı. Bu durumda Fenerbahçe'ye puan silme cezası gelebilir.

03.12.2019 11:45 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:55

'nin devre arasında transfer yapıp yapamayacağı TFF ile görüşmelerin sonrasında belli olacak.

Sarı-lacivertliler, bu sezon ilk kez uygulanan "Kulüp Lisans Talimatı" gereği TFF tarafından yaptırıma uğrayabilir. İşte ocak ayındaki stratejiyi direkt olarak etkileyecek tablo:

HARCAMA LİMİTİ AŞIMI SÖZ KONUSU

TFF sezon başında her kulüp için harcama limiti açıkladı. Kulüpler, futbolcu (maaş ve prim), teknik heyet ve menajerlik ücreti harcamalarında bu limitin üzerine çıkarsa yeni talimat gereği ceza alacak. Bu limit Fenerbahçe için 206 milyon 431 bin 081 TL.

Sarı- lacivertlilerin 31.10.2019 tarihinde KAP'a yaptığı bildirimde oyuncu ve teknik ekip gideri ise 65.1 milyon Euro (dünkü kur ile 412 milyon 734 bin TL)...

TFF İLE YAPILACAK GÖRÜŞME BELİRLEYECEK

Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı bildirime göre, futbol takımı gider bütçesi, TFF'nin verdiği limitin neredeyse iki katı. İşte bu limit aşımı nedeniyle TFF ile Fenerbahçe arasında aralık ayında bir görüşme yapılacak. Fenerbahçe yeniden yapılandırmanın dışında futbol takımı giderini aşağı çekmezse yaptırımla karşı karşıya kalacak. Bu yaptırımlar arasında puan silme cezası da yer alıyor.

YAPTIRIM NE OLACAK?

TFF yönetimi, talimatın yeni uygulanacak olması dolayısıyla bu sezon sonuna kadar kulüplere yüzde 30 limit aşımı hakkı tanıdı.Yani Fenerbahçe bu yılki futbol takımı giderini 268 milyon 360 bin 405 TL'nin altına indirirse ceza almayacak. Aksi takdirde ise talimata göre yaptırım kaçınılmaz.

TFF, takım harcama limiti aşımının yüzde 5'e kadar aşılması durumunda ihtar, yüzde 6 ila 10 arasında aşılması durumunda kadro sınırlaması, yüzde 11-15 aşılması durumunda transfer yasağı, yüzde 16-20 aşılması durumunda 1 puan silme cezası, yüzde 21-25 aşılması durumunda 2 puan silme cezası, yüzde 26 ve üzeri aşılması durumunda 3 puan silme cezası uygulayacak. Puan silme cezalarına ek transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası verilecek.

(Sabah)

Harcama limitini aşan Fenerbahçe'ye puan silme cezası verilebileceği iddia edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe, Futbol, Spor


HABER YORUMLARI (13)
VATANDAŞ:NİHAT ÖZDEMİRMİ CEZA VERECEK. . . . KOMİK OLMAYIN.
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2 1
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ALPER AĞA:2011 de ceza veremediler simdi ki suç çok hafif kalır hiçbirşey olmaz
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5 2
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YAPMA YAV!!!:BİR RUM TAKIMININ AYAK OYUNLARI BİTMEZ, KANDA BİZANS ENTRİKALARI MEVCUTTUR, ONLARA BİŞEY OLMAZ ENDİŞE YOK, SIKINTI SIFIR.
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15 7
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FB Lİ:ALİ BABA ÇÖZER YAA BİZ Mİ DÜŞÜNECEZ. PARASI OLMAYANLAR DÜŞÜNSÜN. :)))
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6 8
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GSLİ:bende palabıyık ali sandım
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5 0
DURAN TEKERLEK:daha düne kadar para dileniyordunuz?
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7 1
GSLİ:o bizim tanıdığımız dilencilik yapan ali
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8 1
BURAK:Şuan 9 puan silme cezası , devre arası transfer yasağı ve kadro kısıtlaması gelmesi gerekir . 26 ya verilen ceza bile verilmemiş hiç bir ceza yok . Eğer bu ülkede hukukun üstünlüğü var ise Fenerbahçeye ceza verilir.
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17 7
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ŞAMİL:Uğraşın bakalım Fenerbahçeyle
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10 16
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ONUR:tff nin başında nihat oldugu sürece fenere ceza verme (G) üven (Ö) zveri (T) ecrübe ister
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15 6
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