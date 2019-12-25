Harçlara gelen zamlardan sonra yurtdışından iPhone 11 getirmenin maliyeti nedir, avantajı var mı?

Bitirmeye hazırlandığımız 2019 yılında birçok alanda farklı fiyat artışlarıyla karşı karşıya kaldık. Bunlardan en önemlisi ise teknolojik ürünler konusunda birçok ülkenin olduğu gibi bizim de yurtdışına bağımlı olmamız nedeniyle bu sektörde yaşanan dövize bağlı fiyat artışı piyasayı etkiledi. Amerikan Doları'nın değer kazanması sonrası dengeler değişince yurtdışından telefon getirmek çok daha avantajlı hale gelmiş ve böyle bir durumun pazarı etkilememesi için yurtdışı telefon harçlarına zam yapılmıştı.

HARÇLARA DA ZAM GELDİ

Yılı kapatmaya hazırlanırken beklendiği üzere telefon harçlarına 2020 yılından itibaren geçerli olacağı belirtilen yeni zam haberi de geldi. Ayrıca bilgisayar ve tablet gibi ürünleri de getirdiğinizde ödeyeceğiniz harçlar da devreye giriyor. Konuyla ilgili olarak teknoloji editörü Cem Sünbül hem harçların ne kadar arttığını hem de örnek olarak bir iPhone 11'in yurtdışından getirildiğindeki fiyat farkını bu videoda anlatıyor.