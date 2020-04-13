Harçlığını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde ilkokul öğrencisi 9 yaşındaki Elif Atalay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na harçlığını bağışladı.
13.04.2020 14:11 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:13
Atalay, tatilde harcamak için biriktirdiği harçlığını kampanya hesabına yatırmaları için emniyet ekiplerine teslim etti.
Atalay, "Tatilde harcamak için para biriktiriyordum. Televizyon izlerken babama harçlığımı devletimize bağışlamak istediğimi söyledim o da bu duruma çok sevindi. Babam gerekli yerlerle görüştü, paramı bağışladım." dedi.
Baba Selahattin Atalay da ise kızının yardımda bulunmasının kendilerini gururlandırdığı vurguladı.
Kaynak: AA
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