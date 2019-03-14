Harçlıklarından Arttırdıkları Paralarla Sokak Hayvanlarına Mama Aldılar

Kaynak: İHA

Osmaneli Balaban İlkokulu tarafından yürütülen "Hayvanlar Aç Kalmasın" projesi kapsamında 1. sınıf öğrencileri belediye tarafından yeni yapılan hayvan barınağına sokak hayvanları için mama aldı.Öğrenciler proje kapsamında sınıflarda oluşturulan kumbaralara harçlıklarından arttırdıkları paraları biriktirerek köpek maması aldı. Alınan mamalar Osmaneli Belediyesi hayvan barınağındaki sokak hayvanlarına verildi. Minik öğrenciler kendi elleri ile sokak hayvanlarını beslerken, hayvan sevgisini hissetmenin sevincini yaşadı.Konu ile ilgili açıklama yapan Okul Müdürü Mustafa Çalışkan "Proje ile amaçlanan çocuklarda hayvan sevgisini geliştirmek, hayvanlarında birer canlı olduğunun farkına varmalarını sağlamak, paylaşmayı öğretmek, tutumlu olmalarını sağlamak ayrıca belediyenin görevlerinin arasında sokak hayvanlarını korumak olduğunun farkına varmak, öğrencilerimiz kendi harçlıklarını biriktirerek sokak hayvanları için mama aldılar. Birinci sınıf öğrencilerimiz harçlıklarından para arttırarak bu yardımı yaptılar. Bu işte okulumuzun aile birliğinin de emeği çok fazla kendilerine de buradan teşekkür ediyorum" dedi.Barınak hakkında bilgi veren Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin "Bölgemizin modern hayvan barınaklarından biri olan Osmaneli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sokak hayvanlarının modern ortamda bakılarak tedavilerinin yapıldığını söyledi. Öğrencilerin büyük fedakarlıklar yaparak harçlıklarından biriktirdikleri paralar ile mama alıp buradaki hayvanları kendi elleriyle beslemeleri beni çok mutlu etti. Bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.Barınakta bir süre vakit geçirerek hayvanları seven ve barınaktaki hayvanları kendi elleriyle besleyen öğrenciler, daha sonra otobüslerle okula döndü. - BİLECİK