Harçlıklarını Suriyeli Ailelere Bağışladılar

Nizip
Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, düzenledikleri "Muhacire Ensar Olur musun" kampanyası kapsamında biriktirdikleri harçlıkları, Suriyeli ailelere bağışladı.
Nizip Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencilerinden Gülay
Nur Deniz, Şeyma Kahraman ve Neslişah Fatma Köşker
, ülkelerinden kaçarak Türkiye
'ye sığınan ihtiyaç sahibi Suriyeli ailelere yardımda bulunabilmek için okul müdürü Halil Çetin
ve müdür yardımcısı Mehmet Aksoy
'un katkılarıyla kampanya başlattı.
Kampanya kapsamında, kumbaralarda 2 hafta boyunca biriken paralar, yardım kuruluşlarınca ilçe merkezinde belirlenen ailelere bağışlandı.
Okul müdürü Halil Çetin, yaptığı açıklamada, kampanyayı asrı saadetteki muhacir ensar kardeşliğini tesis eden manevi atmosferi yeniden canlandırmak ve ülkelerinden zorunlu olarak gelen Suriyelilere yardım etmek için yaptıklarını belirtti.
Türkçe'yi doğru ve etkin kullanmaları sağlanacak, aile ziyaretleri yapılacak
Öğrencilerin kampanyaya büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Çetin, şunları kaydetti:
"Öğrencilerimiz kampanya kapsamında topladıkları nakdi yardımları belirlenen ailelere ulaştırarak onlara yalnız olmadıklarını göstermiş oldu. Aynı zamanda akran eğitiminin farkında olan gençlerimiz, Suriyeli misafirlerin Türkçe'yi doğru ve etkin kullanmaları için her muhacir öğrenciye bir ensar kardeş belirlemiştir. Bu kapsamda aynı sınıfta okuyan muhacir-ensar öğrenciler, aile ziyaretleri de yaparak bu kardeşlik ruhunu bir adım daha ileriye taşıyacaklardır."
Nizip
11 Aralık 2018 Salı 13:04