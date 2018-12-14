Harçlıklarını Yemenli Çocuklara Bağışladılar

Andırın
ilçesinde minikler, biriktirdiği harçlıklarını Yemenli çocuklara bağışladı.
Andırın, Hacı Ali-Halide Çuhadar Kur'an Kursu 4-6 yaş anasınıfı öğrencileri kumbarada biriktirdikleri 170 lirayı Yemenli çocuklara gönderilmek üzere İlçe Müftüsü İbrahim Donuk'a teslim etti.
Öğrencileri kabul eden Donuk, duyarlılıklarından dolayı minik çocuklara teşekkür etti.
Müslümanların derdiyle dertlenmenin önemine dikkati çeken Donuk, şunları kaydetti:
"Kur'an kurslarında çocuklarımıza değerler eğitimi dahilinde yardımlaşmayı ve paylaşmayı öğrenmeleri için eğitim veriyoruz. Malumunuz Diyanet İşleri Başkanlığı
Diyanet Vakfı aracılığı ile Yemen için yardım topladı. İlçemizde Hacı Ali Çuhadar Kur'an Kursundaki 4-6 yaş arası çocuklarda bir haftalık süreçte kendi harçlıklarını biriktirip toplayıp Yemen'e bağışlanmak üzere İlçe Müftülüğümüze teslim ettiler."
14 Aralık 2018 Cuma 18:05