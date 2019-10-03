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Harçlıklarıyla Efe'nin hayalini gerçekleştirdiler

Antalya'da 14 yaş altı basketbol kız takımı, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gören 6 yaşındaki Efe Aslan'ı, hayalini kurduğu bisikleti harçlıklarıyla alarak sevindirdi.

03.10.2019 12:38Harçlıklarıyla Efe'nin hayalini gerçekleştirdiler
Antalya'da 14 yaş altı basketbol kız takımı, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gören 6 yaşındaki Efe Aslan'ı, hayalini kurduğu bisikleti harçlıklarıyla alarak sevindirdi.
Kepez Belediyesi 14 Yaş Altı Basketbol Takımı, yaz spor okullarında tanıştıkları, ancak hastalığı nedeniyle eğitime devam edemeyen Efe'nin bisiklet hayalini gerçekleştirmek istedi.
Basketbolcu kızlar, Efe'nin arzuladığı bisikleti alabilmek için harçlıklarını biriktirdi. Gerekli parayı toplayınca bisikleti alan sporcular, Efe'yi yaşadıkları evde ziyaret etti.
Efe'ye çok istediği bisikleti teslim ederek sevindiren Kepez Belediyesi 14 Yaş Altı Basketbol Kız Takımı, bu anlamlı davranışlarıyla herkesin takdirini kazandı.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve Kepezspor Kulübü Başkanı Hakan Çatal'ın hediyelerini de veren sporcu ablalarına sarılan Efe, herkese teşekkür etti.
Kız takımını duyarlılıklarından dolayı kutlayan Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, "Bizim en büyük hedefimiz ülkesine, milletine faydalı gençler, sporcular yetiştirebilmek." ifadesini kullandı.

basketbol, Kepez, EFE, Spor

Kaynak: AA

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