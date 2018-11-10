Hardal: "İspanya'da Oturum İzni Almak Artık Çok Kolay"

10 Kasım 2018 Cumartesi 11:53



10 Kasım 2018 Cumartesi 11:53

Hardal Global Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Şekip Hardal, uygulamaya geçirdiği yöntem ile bir ilki gerçekleştirerek, isteyenlere sadece 10 bin Euro'ya İspanya'da oturma izni aldıklarını söyledi.Dünyanın en büyük vatandaşlık ve oturum programları şirketlerinin Türkiye temsilcisi olan Hardal Global, masraflar ve harçlar dahil 10 bin Euro'ya en popüler oturma programları arasında bulunan İspanya için izin sağladığını açıkladı. Bu hizmetin Türkiye'de bir ilk olduğunu söyleyen Hardal Global Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Şekip Hardal, İspanya'da bir adres ve bir kereye mahsus olmak üzere tek kişi için yaklaşık 25 bin Euro ve dört kişilik bir aile için ise 50 bin Euro gibi bir rakamın banka hesabında gösterilmesinin yeterli olduğunu ifade etti. Yaklaşık 12 yıldır göçmenlik hukuku ve danışmanlık grubu alanında önemli yol kat ettiklerini ve sektörün önde gelen şirketlerinden olmayı başardıklarını ifade eden Hardal, şöyle konuştu:"İspanya'da oturum alabilmenin maliyeti, tek kişi için sadece 10 bin Euro ve bankada 25 bin Euro'nun olması. Sadece bu iki koşul ile kişi İspanya'da oturma iznini alabiliyor. Kişi aynı zamanda Avrupa Birliği vatandaşlarının sahip olduğu hakları kazanıyor ve vize ihtiyacı olmaksızın Avrupa'da seyahat edebiliyor. Çeşitli ülkelerde uluslararası gayrimenkul ve yatırım danışmanlığı hizmeti veren şirketimizin ilkesi, müşterilerimizin hayatını zenginleştirmek, çocuklarına daha iyi eğitim olanakları sağlayabilmek, yatırımlarını çeşitlendirmek isteyenlere profesyonel ve yetkin takım üyeleri ile çözüm ortaklarıyla en iyi şekilde imkan sağlamak." - İSTANBUL