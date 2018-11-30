Harden'ın 54 Sayısı Rockets'a Yetmedi

NBA'e 7 maçla devam edildi. James Harden
'ın 54 sayı, 8 ribaunt, 13 asistle Houston Rockets
'ı sırtladığı maçı uzatmalarda Washington Wizards
kazandı. Ev sahibi ekipte, John Wall, 36 sayı, 11 asist, Bradley Beal
32 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.
Sahasında Orlando Magic
'i ağırlayan son şampiyon Golden State Warriors, rakibini 116-110 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.
Kevin Durant'in 49 sayı ürettiği Warriors'ta, Klay Thompson 29 sayıyla maçı tamamladı. Konuk ekipte ise Nikola Vucevic, 30 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.
Milli basketbolcu Cedi Osman
'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers
, sahasında Minnesota Timberwolves
ile karşılaştı.
Konuk ekibin 102-95 kazandığı maçta 30 dakika süre alan Cedi Osman, 8 sayı, 6 ribaunt, 2 asistlik performans sergiledi.
Cleveland Cavaliers'ta en skorer isim, 22 sayı üreten Kyle Korver
olurken, Rodney Hood 20 sayıyla oynadı. Robert Covington'ın 24 sayı attığı Minnesota Timberwolves'ta ise Karl-Anthony Towns 21 sayılık katkı sağladı.
Sonuçlar Charlotte
Hornets- Milwaukee Bucks
: 110-107Cleveland Cavaliers-Minnesota Timberwolves: 95-102Washington Wizards-Houston Rockets: 135-131Chicago Bulls- San Antonio Spurs
: 107-108New Orleans Pelicans- Boston Celtics
: 107-124Utah Jazz- Indiana
Pacers: 88-121Golden State Warriors-Orlando Magic: 116-110
Orlando Magic,Washington Wizards,Houston Rockets