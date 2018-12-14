Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets
, sahasında Los Angeles Lakers
'ı 126-111 yendi.
NBA'e 4 maçla devam edildi. James Harden
'ın 50 sayı, 10 ribaunt, 11 asistle "triple double" yaptığı maçta Houston Rockets, Los Angeles
Lakers karşısında salondan 126-111'lik galibiyetle ayrıldı.
Ev sahibi ekipte, Clint Capela 16 sayı, 14 ribauntluk performansıyla "double double" yaptı.
LeBron James'in 29 sayı, 5 ribaunt, 4 asist ürettiği Lakers'ta ise Kyle Kuzma
24 sayı, 3 ribaunt, 5 asistle mücadeleyi tamamladı.
Sonuçlar
Houston Rockets-Los Angeles Lakers: 126-111 San Antonio
Spurs- Los Angeles Clippers
: 125-87 Orlando
Magic- Chicago Bulls
: 97-91 Phoenix
Suns- Dallas Mavericks
: 99-89
Houston Rockets,Lakers
14 Aralık 2018 Cuma 10:10