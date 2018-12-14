14 Aralık 2018, 10:10
»»

Harden'ın "Triple Double"I Galibiyet Getirdi

Harden

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, sahasında Los Angeles Lakers'ı 126-111 yendi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, sahasında Los Angeles Lakers'ı 126-111 yendi.

NBA'e 4 maçla devam edildi. James Harden'ın 50 sayı, 10 ribaunt, 11 asistle "triple double" yaptığı maçta Houston Rockets, Los Angeles Lakers karşısında salondan 126-111'lik galibiyetle ayrıldı.

Ev sahibi ekipte, Clint Capela 16 sayı, 14 ribauntluk performansıyla "double double" yaptı.

LeBron James'in 29 sayı, 5 ribaunt, 4 asist ürettiği Lakers'ta ise Kyle Kuzma 24 sayı, 3 ribaunt, 5 asistle mücadeleyi tamamladı.

Sonuçlar

Houston Rockets-Los Angeles Lakers: 126-111

San Antonio Spurs- Los Angeles Clippers: 125-87

Orlando Magic- Chicago Bulls: 97-91

Phoenix Suns- Dallas Mavericks: 99-89 Houston Rockets,Lakers
14 Aralık 2018 Cuma 10:10



YORUMLAR