Haberler » Güncel » Harekat aleyhine manipülasyon için 'Filistinli cesur kız'ı kullandılar

Harekat aleyhine manipülasyon için "Filistinli cesur kız"ı kullandılar

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı aleyhine sosyal medyada yürütülen karalama girişimlerinde, İsrail işgaline karşı Filistin direnişinin sembolü haline gelen "Filistinli cesur...

17.10.2019 10:19Harekat aleyhine manipülasyon için
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı aleyhine sosyal medyada yürütülen karalama girişimlerinde, İsrail işgaline karşı Filistin direnişinin sembolü haline gelen "Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi'nin görüntüleri kullanıldı.
Barış Pınarı Harekatı'nın ilerlemesiyle YPG/PKK terör örgütü yandaşlarının sosyal medyada, başka olaylarda ve zamanlarda çekilen görüntüleri manipüle etme çabası Hanzala Cesaret Ödülü sahibi "Filistinli cesur kız" Temimi'nin sembolleştiği görüntüleriyle sürdü.
Ağabeyi 2012'de gözaltına alındığında Temimi'nin İsrail askerlerine karşı gösterdiği direnişin görüntülerini kullanan bir hesap, videodaki İsrail askerinin üzerine Türk bayrağı yerleştirerek, algı oluşturmaya çabaladı.
Temimi, İsrail askerlerine karşı gösterdiği cesur tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.
Ahed et-Temimi, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da bir araya gelmişti.

Barış Pınarı Harekatı, İsrail, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:24 Bakan Koca: Doktora saldıranın en ağır ceza alması için konunun takipçisi olacağım
12:23 Büyükelçi Neziroğlu Sudan basınına Barış Pınarı Harekatı'nı anlattı
12:23 Silopili öğrencilerden Barış Pınarı'na komando marşıyla destek
12:22 Mudurnu'dan kısa kısa
12:22 Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı
12:22 Te-essen baskonsolosu cebeci, baris pinar harekatini anlatti
12:22 Şırnak silopili öğrencilerden barış pınarı'na komando marşıyla destek
17.10.2019 12:24:32