'Pençe Harekatı'nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi (2)
'HAREKAT BAŞARILI ŞEKİLDE SÜRÜYOR' Milli Savunma Bakanlığı
'ndan yapılan açıklamada, Irak
kuzeyi Hakurk
bölgesinde başlayan 'Pençe Harekatı'nın planlandığı gibi başarılı şekilde sürdüğü bildirildi. Açıklamada, "Operasyonlarda PKK
'lı teröristlerce bölgeye önceden yerleştirilen El Yapımı Patlayıcı (EYP) ve mayınlar da bir bir tespit ediliyor. Komandolar, Hakurk bölgesinde örgüte ait sığınak ve barınakların yanı sıra, tespit edilen tuzaklı ve uzaktan kumandalı EYP'ler ile mayınları da imha etmeye devam ediyor" denildi.
Kaynak: DHA
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