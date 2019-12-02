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Harekat bölgesinde şehit olan askerin ailesine şehadet haberi verildi

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad'da YPG/PKK'lı teröristlerce askeri üsse düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Harun Çınar'ın (22) şehadet haberi, Hatay'da yaşayan ailesine ulaştı.

02.12.2019 23:46 | Son Güncelleme: 03.12.2019 00:02Harekat bölgesinde şehit olan askerin ailesine şehadet haberi verildi
Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad'da YPG/PKK'lı teröristlerce askeri üsse düzenlenen havan saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Harun 'ın (22) şehadet haberi, 'da yaşayan ailesine ulaştı.
İlçeye bağlı Bitiren Mahallesi'nde yaşayan babaevine Çınar'ın şehit olduğu haberi yetkililer tarafından verildi.
Türk bayrakları asılan şehidin evinin önünde haberin duyulmasının ardından çok sayıda vatandaş toplandı.
Bekar olduğu öğrenilen şehit Piyade Uzman Onbaşı Harun Çınar'ın cenazesi, yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Antakya Mezarlık Kompleksi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Piyade, Hatay, Çınar, Güncel

Kaynak: AA

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