Haberler » Güncel » Harekat bölgesindeki sağlık personeli ve teçhizat yeterli

Harekat bölgesindeki sağlık personeli ve teçhizat yeterli

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, harekat bölgesinde yeterli sayıda sağlık personeli ve teçhizatı bulunduğunu açıkladı.

14.10.2019 09:35Harekat bölgesindeki sağlık personeli ve teçhizat yeterli
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, harekat bölgesinde yeterli sayıda sağlık personeli ve teçhizatı bulunduğunu açıkladı. Barış Pınarı Harekatı başladığı günden beri bölgede görev yapmak üzere çok sayıda gönüllü başvuru aldıklarını belirten Koca, teşekkürlerini iletti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı başladığı günden bu yana gönüllü olarak harekat bölgesinde görev yapmak için Başhekimliklere, İl Müdürlüklerimize ve Bakanlığımıza başvuran hekimlerimiz, hemşirelerimiz, acil sağlık çalışanlarımız, teknikerlerimiz, yardımcı hizmet personelimiz, hatta emekli çalışanlarımızın bu asil davranışları karşısında çok duygulandığımı ve bu onurlu ülkenin Sağlık Bakanı olmaktan bir kez daha gururlandığımı ifade etmek isterim. Yüreği bu vatan için çarpan, milletine ve devletine her koşulda fedakarca destek olmaya can atan binlerce çalışanımıza teşekkürü borç biliriz" dedi.
Bununla birlikte harekat bölgesinde yeterli sayıda personel ve teçhizatın bulunduğunu belirten Koca, "Bu vesileyle halihazırda cephe gerisinde, sınır hattında ve sınır ötesinde görev yapmakta olan tüm görevli hekimlerimize, sağlık personelimize, 112 Acil ve UMKE ekiplerimize de gönülden teşekkür ediyorum. Gayretli çalışmalarını yakından takip ediyor, kendilerine bu kutsal görevde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
(Neşra Durmaz/İHA)

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:46 Kredi kartı borcunu ödemek için 4 kadını gasbettiği iddiası
10:46 Fransa, Suriye'deki askeri ve sivil personelini korumak için önlem alacak
10:46 Kuşadası'nda 93 düzensiz göçmen yakalandı
10:46 ABD'li sanatçı Miles'tan Barış Pınarı Harekatı'na destek
10:46 Menbiç sınırında hareketililik
10:46 Sendika Başkanı'ndan şaka gibi makam aracı açıklaması: 1,3 milyona kampanyayla aldım
10:44 Bakan Selçuk: "Okullar arasındaki imkan farklarını azaltmayı temel bir gaye olarak edindik"
14.10.2019 10:47:28