"Harekat planlandığı şekilde devam etmektedir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Barış Pınarı Harekatı'nın planlandığı şekilde devam ettiğini bildirdi.

Oktay, Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Terör örgütlerinin yuvalanmaya çalıştığı sınır ötesinde Barış Pınarı Harekatı'nın planlandığı şekilde devam ettiğini belirten Fuat Oktay, şunları kaydetti:

"Tek amacı sınırlarımızın güvenliğini ve Suriyelilerin evlerine gönüllü dönüşlerini sağlamak olan operasyonda ordumuz teröristlerle mücadelesini başarıyla sürdürürken, temel önceliği sivil halkın zarar görmemesidir.

Uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'nde yer alan 'meşru müdafaa hakkı' çerçevesinde hareket eden Türkiye, sınırlarımızı tehdit eden ve tüm dünya için tehlike arz eden terör bataklığını kurutmakta kararlıdır."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, uluslararası kamuoyunun da terör örgütleriyle mücadele konusunda aynı kararlılık içerisinde olmasının en büyük beklentileri olduğunu da vurguladı.

Kaynak: AA