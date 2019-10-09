Haberler » Güncel » Harekata destek için camilerde Fetih Suresi okunacak

Harekata destek için camilerde Fetih Suresi okunacak

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'na destek için yarın sabah namazında yurt genelindeki bütün camilerde Fetih Suresi okunacağı ve dua edileceği açıklandı.

09.10.2019 20:45Harekata destek için camilerde Fetih Suresi okunacak
Diyanet İşleri Başkanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'na destek için yarın sabah namazında yurt genelindeki bütün camilerde Fetih Suresi okunacağı ve dua edileceği açıklandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri, bugün saat 16.00'da Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Bütün dünyanın yakından izlediği bölgede hareketlilik devam ederken Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan da harekatla ilgili açıklama geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı Barış Pınarı Harekatı'na destek için yarın sabah namazında yurt genelindeki bütün camilerde Fetih Suresi okunacağını ve dua edileceğini açıkladı.
(Sadık Kahraman/İHA)

Diyanet İşleri Başkanlığı, Barış Pınarı Harekatı, TSK, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:11 AK Parti'den "Hristiyan mahallesi vuruldu" iddialarına sert tepki: HDP, kara propagandaya ve yalan haber üretmeye devam ediyor
22:10 Kılıçdaroğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama
22:10 "Sivilleri katletmek PKK'nın sicilidir"
22:10 Kendisini döven babasını bıçakladı, okul kıyafetiyle gözaltına alındı
22:08 Sayısal Loto çekildi (1)
22:06 Telabyad'daki terör hedefleri böyle vuruldu
22:06 Akçakale sınırından görüntüler
9.10.2019 22:12:37