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Harekata katılan Mehmetçiğin yakınlarına ücretsiz tıraş

ERZURUM'da erkek kuaförleri Tolga Gürbüz ile Ferit Teper, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlerin yakınları ile şehit yakınlarına ücretsiz tıraş hizmeti vermeye başladı.

19.10.2019 09:24Harekata katılan Mehmetçiğin yakınlarına ücretsiz tıraş

ERZURUM'da erkek kuaförleri Tolga Gürbüz ile Ferit Teper, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlerin yakınları ile şehit yakınlarına ücretsiz tıraş hizmeti vermeye başladı.

Merkez Yakutiye ilçesindeki erkek kuaföründe örnek bir kampanyaya imza atıldı. Tolga Gürbüz ile Ferit Teper, işlettikleri kuaförün camına, 'Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan kahraman Mehmetçiklerimizin ailelerine ve şehit ailelerine kuaförlük hizmetleri ücretsiz' yazılı pankart astı. Gürbüz ve Teper, herkesi imkanı ölçüsünde harekata destek olmaya çağırdı.

Vatanı ve milleti için canını hiçe sayan Mehmetçik ile gurur duyduklarını belirten Tolga Gürbüz, "Askerlerimiz bizim için canını hiçe sayıyor. Onlara borcumuz var. Her şehit haberi bizi çok etkiliyor. Ortağım Ferit Teper ile işlettiğimiz erkek kuaför dükkanında böyle bir kampanya başlattık. Bu kampanyayı duyan lütfen duyuru yapsın. Barış Pınarı Harekatı'na ara verilmiş olsa da orada görev alan askerlerimizin yakınları iş yerimize gelirse bizi memnun etmiş olurlar" diye konuştu.

Tolga Gürbüz ile Ferit Teper iş yerlerine astıkları pankartın önünde asker selamı verdi.



Barış Pınarı Harekatı, Yakutiye, Güncel

Kaynak: DHA

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