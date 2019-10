"Harekatı çarpıtmaya kalkanlar aslında hepimize hakaret ediyor"

AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Bizim Suriye 'deki Kürt kardeşlerimizle hiçbir problemimiz yok. Terörist unsurlara yönelik bir harekatı bu şekilde çarpıtmaya kalkanlar, aslında millet olarak hepimize hakaret ediyor." dedi.Eymir Aile Yaşam Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Gölbaşı İlçe Danışma Kurulu Toplantısı'na katılarak, partililere hitap eden Arslan, 31 Mart seçimleri öncesinde ve sonrasında, ibretlik olaylara şahitlik ettiklerini, Türkiye'de siyasetin muhalefet eliyle gün geçtikçe zorlaştığını, ateşten gömleğe dönüştüğünü söyledi.Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile ülkenin menfaatlerini, milli çıkarlarını korumak, milletin geleceğini garantiye almak için teröre, teröristlere operasyon düzenlediğini vurgulayan Arslan, "Ama bir bakıyoruz, ilk tepkiyi maalesef Türkiye içinden alıyoruz. YPG'yi, PKK'yı korumak, Barış Pınarı Harekatı'nı etkisizleştirmek isteyenler, bir anda 'barış, kardeşlik' söylemlerini hatırlayıveriyor. Daha düne kadar şehirlerimizde canlı bombalarla, bombalı araçlarla çoluk çocuk demeden katliamlar yapanlara ses etmeyenler, bir bakıyorsunuz dünyaya terör gözlüğünden mesaj gönderiyorlar. Bir bakıyorsunuz, 'savaşa hayır' diye güya hümanizm havariliğine soyunuyorlar." değerlendirmesinde bulundu.Suriye'de demografik yapıyı değiştirmeye kalkanlara, Türkiye sınırında terör koridoru oluşturmaya yeltenenlere operasyon düzenlemenin Türkiye'nin en tabii hakkı olduğunun altını çizen Arslan, Barış Pınarı Harekatı'nın meşruiyetinin uluslararası hukukta açıkça yer aldığını kaydetti.Arslan, şöyle devam etti:"Bizim Suriye'deki Kürt kardeşlerimizle hiçbir problemimiz yok. Terörist unsurlara yönelik bir harekatı bu şekilde çarpıtmaya kalkanlar, aslında millet olarak hepimize hakaret ediyor. Bizim kültürümüz, medeniyetimiz insan odaklıdır. Bizde din, dil, ırk ayrımcılığına, mezhep kavgalarına yer yoktur. Biz etnik köken ya da mezhep farklılıklarımıza aldırmaksızın, hepimizi kardeş biliriz. Bizim anlayışımızda, 82 milyonun tümü kardeştir. Biz, milletçe hepimizin aynı gemide olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bizim anlayışımızda üstünlük ancak takvadadır. Dolayısıyla, bizim ne kendi ülkemizde ne de komşu ülkelerde, herhangi bir gruba karşı, din, mezhep ya da etnik temelli düşmanlık beslememiz söz konusu dahi olamaz. Kendimiz için ne istiyorsak, komşularımız için de onu istiyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yapmamızın ana nedeni de budur. Vatanımızın parçalanmaması bizim için ne kadar önemli ise komşularımız için de vatanlarının parçalanmamasının aynı derecede önemli olduğuna inanıyoruz."- "Milletimiz gayet iyi görüyor"Arslan, Türkiye'nin her sorunu önce diplomasi yoluyla halletmeye, sorunları konuşarak çözmeye çalıştığını ancak muhataplarının samimi olmaması karşısında tüm diplomasi yolları kapandığında Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştirdiğini anlattı.Türk Silahlı Kuvvetleri sahada başarı kazandıkça rahatsız olan siyasilerin bulunduğuna dikkati çeken Arslan, "Türkiye'de öyle muhalefet odakları, öyle isimler var ki bizim haklı mücadelemizi dünyaya anlatacaklarına, terörü meşrulaştırmaya, YPG'yi haklı göstermeye matuf çabalar sergiliyor." şeklinde konuştu.Arslan, milletin teröre tetikçilik yapanları iyi tanıdığını dile getirerek, "Milletimiz kimin ne yaptığını gayet iyi görüyor, bunların tümünü bir kenara not ediyor. Millet, kendi değerlerine yabancılaşanlara, milli meselelerde ülkeye sahip çıkmayanlara sandıkta her zaman gereken cevabı vermiştir, vermeye de devam edecektir." ifadelerini kullandı."Kafanızı kuma gömerek beladan korunamazsınız"Türkiye'nin dünyada yaşanan çarpık düzen karşısında tek başına kaldığını, Arap Birliğinin Türkiye aleyhine çalıştığını, Türk dünyasından henüz istenilen desteğin alınamadığını aktaran Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Herkes küresel güçlerden korkuyor, büyük devletlerin tepkisini çekmek istemiyor. Sustukça küresel güçlerin şerlerinden muhafaza olacaklarını zannediyorlar ama bizim müttefiklik ettiğimiz ülkelerin asıl amacı petrol ve enerji kaynakları. Onların gözünde bir damla petrol milyonlarca insanın canından kıymetli. Onların gözünde bir petrol kuyusu bir milletten değerli. Onlar için bir damla petrol milyonlarca insanın kanından, gözyaşından ehemmiyetli. Kafanızı kuma gömerek beladan korunamazsınız."Arslan, ABD Temsilciler Meclisinin Türkiye'ye bazı yaptırımlar öngören ve sözde Ermeni soykırımı iddialarını tanıyan kararlarını eleştirerek, "Amaçları ne Ermeniler ne Kürtler ne Orta Doğu'nun mazlum insanları. Amaçları Türkiye'yi hareket edemeyecek düzeye getirmek, felç etmek. Müttefiklik hukukunu çiğneyerek bize paramızla silah satmaktan vazgeçtiniz. Tam tersine terör örgütüne bedava silah sağladınız. Türlü tehditlerle Türkiye'nin önünü tıkamaya kalktınız ama biz yolumuzdan dönmeyiz." diye konuştu.