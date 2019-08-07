Haberler» Magazin» Haber

Hareket halindeki arabadan bacaklarını çıkaran Can Aslantuğ, özür diledi

Hareket eden aracın içinde bacaklarını camdan çıkardığı için tepki çeken, Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinin çocukları sosyal medya hesabından özür mesajı yayınladı.

07.08.2019 15:15
Hareket halindeki arabadan bacaklarını çıkaran Can Aslantuğ, özür diledi

Arzum Onan ve oyuncu Mehmet Aslantuğ'un oğulları Can Aslantuğ, seyir halindeki araçta ayaklarını camdan uzatıp pozu vermiş ve bu görüntüsü sosyal medyada olay yaratmıştı. Eleştiri oklarının hedefi olan Aslantuğ , Instagram hesabından paylaşım yaparak "Bu tür bir davranışla yolculuk yapmayacak kadar terbiye sahibiyiz" dedi.

"YANLIŞ ANLAŞILDIYSA ÖZÜR DİLERİM"

Hakkında çıkan haberin ekran görüntüsünü paylaşan Can Aslantuğ, "Yeni görüyorum haberleri. Şaka amaçlı boş arazi yolunda çok düşük hızda yapmıştık. Yoksa bu tür bir davranışla yolculuk yapmayacak kadar terbiye sahibiyiz. Yanlış anlaşıldıysa özür dilerim" dedi.

"BUNU YAPANLARA MAGANDA DENİYOR"

Aslantuğ ailesinin oğullarının arabadaki görüntüsüne 'Bunu yapanlara maganda deniyor' ve 'Kesinlikle cezalandırılmalı' gibi yorumlar yapılmıştı.


Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan, Instagram, Magazin

YORUMLAR (3)
...........: Adam çocuğunu yaptığı hareketi gençliğine ergenligine vermiş ama insanlar sınırlarını bilmeli. Tehlike içeren, kuralsız hareketlerinde çocuğunu uyarmali.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
HA HA HA: yap yakalandigin zaman yanlis anlama yada araba gitmiyor idi de yanlis her zaman yanlis demek ille tepki gelmesine gerek yok
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
GÜRLER KOPARTIR: Vahşet. Memlekete bak.
Yayından Kaldır
0 2
Cevap yaz
Son Dakika Magazin Haberleri
17:09   Zeynep Beşerler ve Ümit Erdim başrolde!
17:07   Ali Sunal baba oldu
16:44   Sıla ve Hazer Amani'den birlikte ilk poz
16:00   The Weeknd ve Bella Hadid hala birlikte!
15:49   Fotoğraf aşkı evlilikle sonuçlandı
15:34   Enis Arıkan'ın büyük heyecanı: Ne yapacağımı bilmiyorum!
15:16   Oyuncu Müjde Uzman, göbeğine yaptığı Photoshopla sosyal medyanın diline düştü