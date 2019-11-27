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Hareket halindeki aracında fenalaşan sürücüyü polis kurtardı

DİYARBAKIR'da hareket halindeki hafif ticari araçta fenalaşan sürücü, trafik polislerinin dikkati sayesinde kurtarılarak hastaneye yetiştirildi.

27.11.2019 13:26 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:26Hareket halindeki aracında fenalaşan sürücüyü polis kurtardı

DİYARBAKIR'da hareket halindeki hafif ticari araçta fenalaşan sürücü, trafik polislerinin dikkati sayesinde kurtarılarak hastaneye yetiştirildi. O anlar ise çevrede bulunan mobese kamerasına yansıdı.

Olay, dün merkez ilçesindeki Ofis kavşağında meydana geldi. Kavşakta görevli Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, hareket halindeki otomobilinde elleriyle boğazını tutup, başı direksiyona düşen sürücüyü fark etti. Harekete geçen ekipler, bir süre sonra kendiliğinden duran otomobilin kapısını açtıklarında sürücüyü baygın halde buldu. Trafik ekipleri, sürücünün emniyet kemerini açarak, rahat nefes almasını sağlarken, sağlık görevlilerine ihbarda bulundu. Polisin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, sürücüye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kimliği öğrenilemeyen erkek sürücü acil serviste tedaviye alınırken sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi. Olay anı ise mobese kameralarınca kaydedildi.



Yenişehir, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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