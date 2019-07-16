16.07.2019 21:57
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Hareket halindeki halk otobüsünden düşen genç kız öldü

Hareket halindeki halk otobüsünden düşen genç kız öldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesine hareket halinde ve kapısı açık olan özel halk otobüsünden düşerek hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesine hareket halinde ve kapısı açık olan özel halk otobüsünden düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 18 yaşındaki Günay Gönülaçar, Dilovası ilçesinden Gebze'ye gitmek için Y.K. idaresindeki 41 J 4171 plakalı özel halk otobüsüne bindi. Gebze ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde inmek isteyen genç kız, otobüsün kapısına doğru yaklaştı. Acar, hareket halindeyken kapısı açık olan otobüsten aşağı düştü. Özel bir hastaneye kaldırılan genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri tarafından sürücü Y.K. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K.'nin tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
01:32   Başkent'teki yangında baba, küçük kızını kurtarırken dumanlara yenik düştü
01:21   İzmir'de tarihi fabrika binasında yangın çıktı
01:17   Baba, yangında küçük kızını kurtarırken dumanlara yenik düştü
01:16   İzmir'de tarihi fabrika binasında yangın çıktı
00:25   Davutlar'da silahlı saldırı
00:12   Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
00:10   Merdivenden düşen genç yaralandı