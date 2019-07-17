17.07.2019 01:52
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Hareket halindeki midibüsten düşen genç kız öldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hareket halindeki midibüsten düşen genç kız hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hareket halindeki midibüsten düşen genç kız hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Dilovası'nda yaşayan Günay Gönül Acar (18), Gebze'ye gitmek için Y.K'nin kullandığı 41 J 4171 plakalı yolcu midibüsüne bindi.
Gebze girişindeki bir alışveriş merkezinin önünde inmek isteyen Acar, bu sırada hareket halindeki midibüsün açık olan kapısından düştü.
Aracın altında kalan ve ağır yaralanan genç kız, kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan Y.K, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Hareket halindeki midibüsten düşen genç kız öldü
Kaynak: AA
Dilovası, Kocaeli, Gebze, Güncel

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