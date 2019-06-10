Hareket halindeki minibüsün sol arka lastiği patladı: 3 yaralı

Samsun
'da hareket halindeki minibüsün sol arka lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un 19 Mayıs
ilçesi Dereköy
mevkisi Samsun- Sinop
karayolunun 66. kilometresinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayhan Tacir idaresindeki 55 C 5329 plakalı minibüsün hareket halindeyken sol arka lastiği patladı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yoldan çıkarak bir evin bahçe çitine ve elektrik direğine çarptı. Kazada minibüste bulunan Fethi Tunç
, Ezgi Bıçakcı ve Ümit Berber yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Sinop
, Samsun
, 3. Sayfa