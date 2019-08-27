Haberler» Yerel» Haber

Hareket halindeki otomobil alev alev böyle yandı

Hareket halindeki otomobil alev alev böyle yandıKÜTAHYA - Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir otomobil alev alev yandı.

27.08.2019 06:36
Hareket halindeki otomobil alev alev böyle yandı
Hareket halindeki otomobil alev alev böyle yandı
KÜTAHYA - Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir otomobil alev alev yandı.
Olay, Gediz-Kütahya karayolunun 4. kilometresinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Ali Kaya yönetiminde olan ve plakası belirlenemeyen bir otomobil seyir halinde iken motor kısmından yanmaya başladı. Sürücüsünün kenara çekip can havliyle kendini dışarı atmasıyla olası bir faciadan dönüldü. Araç sürücüsü Ali Kaya, bir süre kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalıştı. Ancak araçta meydana gelen patlamalardan dolayı büyük tehlike atlattı. Olay yerine itfaiye ekiplerinin geç geldiğiği one süren araç sürücüsü Ali Kaya, kriz geçirdi. İtfaiye tarafından söndürülen otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili jandarma soruşturma başlattı.
Hareket halindeki otomobil alev alev böyle yandı

Kütahya, Gediz, Yerel

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Haberleri
06:36   Hareket halindeki otomobil alev alev böyle yandı
21:50   Erzurum'da doluyla karışık sağanak yağış etkili oldu
20:50   Eski Başbakan Binali Yıldırım Bitlis'te
19:38   Tatilciler gitti, çöpleri kaldı
19:06   Azerbaycanlı papazlar, müftü vekilini ziyaret etti
19:03   Yalova'da şüpheli ölüm, haberi alanlar şoke oldu
19:01   Keşan'da direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü bariyerlere ok gibi saplandı