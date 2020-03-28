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Hareket halindeki otomobil alev alev yandı

Hareket halindeki otomobil alev alev yandı Otomobilin alev aldığı anlar güvenlik kamerasında Otomobil vatandaşlar tarafından söndürüldü.

28.03.2020 19:10 | Son Güncelleme: 28.03.2020 19:14
Hareket halindeki otomobil alev alev yandı
Otomobilin alev aldığı anlar güvenlik kamerasında
Otomobil vatandaşlar tarafından söndürüldü.
ANTALYA - Antalya 'da hareket halindeyken alev alan otomobil vatandaşlar tarafından söndürüldü.
Olay, Manavgat ilçesi Yukarı Hisar Mahallesi Tugayoğlu Caddes'inde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hastane Caddesi istikametine seyir halindeki Mehmet Kars'ın kullandığı 31 N 0662 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Araç sürücüsünün aracını yolun sağına çekerek motor kaputunu açmasıyla birlikte araçtan alevler yükseldi. Çevredeki esnaflar yanan araca yangın tüpüyle müdahale ederek söndürdü. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir belediyesi Manavgat İtfaiye birimine bağlı ekip, aracın tüp ve akü bağlantılarını kestikten sonra soğutma çalışması yaptı. Bir anda neye uğradığını anlayamadığını belirten araç sürücüsü, duman çıkmaya başlayınca hemen durduğunu, kaputu açtığında alevlerin yükseldiğini söyledi.
Yangın anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı Hareket halindeki otomobil alev alev yandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, 3. Sayfa

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Hareket halindeki otomobil alev alev yandı

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