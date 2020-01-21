Haberler » Güncel » Hareket halindeki otomobilde elektrik kontağından yangın çıktı - Haber

Hareket halindeki otomobilde elektrik kontağından yangın çıktı

ADANA'nın Kozan ilçesinde, hareket halindeki otomobilde elektrik kontağından yangın çıktı.

21.01.2020 00:19 | Son Güncelleme: 21.01.2020 00:19Hareket halindeki otomobilde elektrik kontağından yangın çıktı

ADANA'nın ilçesinde, hareket halindeki otomobilde elektrik kontağından yangın çıktı. Sürücünün güvenli bir şekilde terk ettiği otomobildeki yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.

Adana-Kozan yolu Çukurören Mahallesi yakınlarında, saat 21.45 sıralarında, Murat Koştur yönetimindeki 01 EFL 01 plakalı otomobil, hareket halindeyken alev aldı. Yolun sağına çektiği otomobilden inen Koştur, itfaiyeyi arayıp, yardım istedi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, otomobili saran alevleri müdahale ederek söndürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye erlerinin yaptığı incelemede, yangının otomobildeki elektrik kontağından çıktığını tespit etti. Yangında otomobil, kullanılmaz hale geldi.



İtfaiye, Kozan, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

06:37  Araçlara taş atan gençler görüntülendi
06:36  Kolombiya'da Amerika Kıtası Terörizmle Mücadele 3. Bakanlar Konferansı (2)
06:34  Araçlara taş atan gençler görüntülendi
06:24  Sebze yüklü tırın devrilmesi sonucu kara yolu trafiğe kapandı
06:14  Trump, Dünya Ekonomik Forumu için Davos'a gitti
21.01.2020 06:59:12