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Hareket halindeki otomobilden atlayan Faslı genç, öldü

BURSA'da, 3 arkadaşıyla eğlendikten sonra iddiaya göre alkollüyken otomobile binen Fas uyruklu Rafiq Bouazza (24), 'Ben iniyorum' deyip, araçtan atladı.

28.11.2019 18:18 | Son Güncelleme: 28.11.2019 18:18Hareket halindeki otomobilden atlayan Faslı genç, öldü

BURSA'da, 3 arkadaşıyla eğlendikten sonra iddiaya göre alkollüyken otomobile binen uyruklu Rafiq Bouazza (24), 'Ben iniyorum' deyip, araçtan atladı. Ağır yaralanan Bouazza, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde, Nilüfer ilçesinin Ataevler mevkisinde meydana geldi. ilçesinden Nilüfer'e gelen Fas uyruklu Rafiq Bouazza, M.B., A.C. ve O.B., eğlenmek için gece kulübüne gitti. Bir süre sonra kulüpten çıkan ve alkollü olan 1'i kadın 4 kişi otomobile bindi. Dönüş yolunda iddiaya göre, Rafiq Bouazza otomobilin kapısını açıp, 'Ben iniyorum' deyip, hızla giden araçtan atladı. Bir süre yolda sürüklenen Bouazza, ağır yaralandı. Bouazza, arkadaşları tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Rafiq Bouazza, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Olayın ardından, M.B., A.C. ve O.B. polis ekiplerince gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.



İnegöl, Fas, Güncel

Kaynak: DHA

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