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Hareket halindeki tırın kasası alev aldı

Sivas'ın Gürün ilçesinde hareket halindeki ot yüklü tırın kasası alev aldı.

03.08.2019 18:20 Hareket halindeki tırın kasası alev aldı
Sivas'ın Gürün ilçesinde hareket halindeki ot yüklü tırın kasası alev aldı. Edinilen bilgiye göre olay, Kayseri-Malatya karayolu Sivas'ın Gürün ilçesi Ziyarettepe mevkisinde meydana geldi. Kayseri'den Malatya istikametine gitmekte olan B.D. yönetimindeki 34 ZJ 6677 plakalı ot yüklü tırın kasasında henüz belirlenemeyen bir yedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede kuru otları kapladı. Sürücü tırın çekici kısmını kasadan ayırarak çekicinin yanmasını önledi. Kaza kısmı ise yüklü olduğu otlarla birlikte yanarak kullanılmaz hale geldi.
(Yasin Kayacı/İHA)

Kayseri, Gürün, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

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