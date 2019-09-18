Hareket Hazar Denizi'ne açılıyor

Şirket, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan için stratejik öneme sahip, uluslararası standartlarda bir heavy lift limanı oluşturacak ve 1 Nisan 2020 tarihinde faaliyetlerine başlayacak.

60 yılı aşkın bir süredir ağır kaldırma ve taşımacılık hizmetleri sunan, sektörün uzman şirketi Hareket, 2020 vizyonu çerçevesinde standart dışı ve ağır yüklerin taşınması ile kaldırılmasında hizmet entegrasyonu sağlamak hedefiyle Kazakistan'da bulunan Bautino TS Marine Base'in limanının işletme hakkını Teniz Service LLP firmasından 5+5 yıllığına devraldı. 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak süreçte Hareket, iskelenin tüm ticari ve operasyonel haklarına tek başına sahip olacak. Hareket, Kazakistan ve hinterlandı olan Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan için özellikle ağır ve gabari dışı proje yükleri açısından stratejik bir öneme sahip limanın, üst yapısını kurmak üzere yüksek tonajlı vinçler, özel amaçlı taşıma araçları ile elleçleme araçlarına yatırım yapacak.

Bu proje ile hedeflerinin uluslararası standartlara sahip bir heavy lift iskelesi kurmak olduğunu söyleyen Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği Genel Müdürü Engin Kuzucu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hazar Denizi'nde bulunan limanlar, proje yüklerinin tahliyesi ve elleçlenmesinde yetersiz kalıyor. Kazakistan'da benzer özellikte iki liman daha bulunuyor ama taleplere yeteri ölçüde cevap veremiyor. Biz de 20 hektar üzerine kurulu bulunan ve 35ton/m² gibi yüksek bir zemin dayanımına sahip bu limanın üst yapısına yatırım yaparak kendi organizasyon yapımızı kuracağız. Böylelikle 600 ton'a kadar olan yüklerin vinçle tahliyesini ve liman içi operasyonlarını gerçekleştirebilecek sabit bir kapasiteye sahip olacağız. Ayrıca limanda gerektiğinde daha ağır yüklerin tahliye ve operasyonunu mümkün kılacak tamamlayıcı sistemlerimiz de bulunacak."