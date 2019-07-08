Hareket Sekiz Filmi

Memur
hayatları boyunca tesadüfi başarılar elde eden polis memurları Bünyamin, Reşat ve Kazım’ın zorlu bir görevi vardır. Rus mafya lideri Zolka, büyük bir kaçakçılık peşindedir. Zolka, bor madenini, özel bir silahta kullanılması için Türkiye’den yurt dışına kaçırmayı planlamaktadır. Rus mafyasının alt etmekle görevlendirilen Bünyamin, Reşat ve Kazım, kendilerini zorlu bir maceranın içinde bulurlar. Başlarına geleceklerden habersiz büyük bir kargaşanın içine düşün üç polis, Rus mafyasını alt etmeyi başarabilecek midir? Yönetmen koltuğunda Ali Yorgancıoğlu'nun oturduğu, senaryosunu ise Ayberk Çınar'ın kaleme aldığı 'Hareket Sekiz' film
inin oyuncu kadrosunda Ali Sunal, Onur Atilla, Devrim Yakut, Gürgen Öz, Bihter Dinçel, Sarp Bozkurt, Hakan Bilgin, Hande Katipoğlu, Aykut Taşkın gibi isimler yer alıyor.Yönetmen:
Ali YorgancıoğluSenaryo:
Ayberk ÇınarOyuncular:
Ali Sunal, Onur Atilla, Devrim Yakut, Gürgen Öz, Bihter Dinçel, Hakan Bilgin, Hande Katipoğlu, Aykut TaşkınFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
Hareket SekizYapımcı Firma:
Dada VisionYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi:
04.10.2019Hareket Sekiz Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.