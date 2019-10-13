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Harekata destek verdiği için Almanların dışladığı Enver'e bir talip daha!

Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği için Almanya'da istenmeyen adam ilan edilen Enver Cenk Şahin'e Nevşehirspor'un ardından Boluspor'dan da transfer teklifi geldi.

13.10.2019 15:10

Türk futbolcu Enver Cenk Şahin'in, Instagram hesabından Barış Pınarı Harekâtı paylaşımı sonrasında kulübü St. Pauli tepki göstermişti. Tepkiler sonrası Enver, Türkiye'ye gelmişti. Genç oyuncuya dün Nevşehirspor'un teklifinin ardından bugün de Boluspor'dan teklif geldi. A Haber'e konuşan Bolu Valisi Ahmet Ümit, Boluspor Başkanı ile görüştüğünü ve Enver'i Boluspor'da görmek istediğini belirtti.

Bolu Valiliği de Twitter'dan açıkladı

NE OLMUŞTU?

Enver Cenk Şahin, Instagram hesabından "Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız. Dualarımız sizinle." şeklinde bir paylaşımda bulunmuş, St. Pauli Kulübünün internet sayfasından yapılan açıklamada, "St. Pauli, kulübün değerleriyle uyuşmadığı için paylaşıma ve içeriğine mesafe koyuyor." ifadesi kullanılmıştı.

St. PauliSt. Pauli'nin tepki gösterdiği Enver Cenk Şahin'e Nevşehir'den transfer teklifi

Harekata destek verdiği için Almanların dışladığı Enver'e bir talip daha!

Spor

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