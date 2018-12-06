Hareketlilik Artıyor

Bugün ne yapılabilir ' Bugün gece yarısından sonra Merkür düzgün hareketine dönüyor ve aynı zamanda Yay burcunda yeniaya doğru ilerliyoruz. Koşullar daha olumlu bir bakış açısının ve yeni haberlerin gelebileceğini açıklıyor. Bugün daha çok hazırlık yapmalıyız. Sıkışmış olan durumlar rahatlamakta ve iyimserlik artmakta. Nelerden kaçınmalı ' Bugün Ay- Jüpiter
birleşimi daha umutlu ve canlı olabileceğimizi anlatmakta. Hızlı hareket edebiliriz. Henüz yeni bir adım atmak için pek uygun koşullar olmasa da, duygusal bir yenilenme içerisindeyiz. Özellikle akşam saatlerinde öğrenebileceğimiz pek çok yeni şey var. Yolculuklar ve eğitsel uğraşlar da ödüllendirici olabilir.
Jüpiter
06 Aralık 2018 Perşembe 19:57