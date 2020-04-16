Hareketsiz yaşam hemoroid nedeni; evde egzersiz yapın

' Kişinin yaşam kalitesini bozan, ağrı ve kanamaya yol açan hemoroit ya da halk arasında basur diye bilinen hastalığın yaygın görüldüğünü söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Doğan, ' Koronavirüs salgını nedeniyle evlere kapandığımız şu günlerde hareketsiz kalmamaya dikkat edelim. Çünkü evde hareketsiz kalınca hemoroid ilerliyor. Yarım saatten fazla oturmamak, egzersiz yapmak ve sebze ağırlıklı beslenmek şart' dedi.Hemoroidin makat bölgesinde en sık görülen hastalıklardan biri olduğunu dile getiren Emsey Hospital'dan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Doğan, koronavirüs salgını günlerinde bu hastalıktan korunmak ve ilerlemesini önlemek için yapılması gerekenleri anlattı.

AĞRI VE KANAMAYA DİKKAT EDİN

Hemoroidin makat bölgesindeki damarların genişlemesiyle ortaya çıktığını ve 4 evreden oluştuğunu belirten Dr. Doğan, 'Damar ne kadar çok genişler ve sarkarsa evresi de artıyor. Hastalık ağrı ve kanamalı geçiyor. Bu dönemde evde hareketsiz kalmakla birlikte basur ilerliyor' diye konuştu.

HAREKETSİZ YAŞAM HASTALIĞI İLERLETİYOR

Evde yarım saatten fazla oturmayı önermediğini söyleyen Dr. Doğan, 'Kalbe geri dönüş sağlayan damarlar ile ilgili bir hastalık olduğu için hareket etmek çok önemli. Hareketsizlikle beraber bu damarlar iyi çalışmıyor. Hastalığın ilerlememesi için evin içinde spor yapmak gerekiyor. Uzun süre oturmak, hareketsiz kalmak, toplar damarlardaki göllenmeyi artırıyor ve ağrı oluşmasına neden oluyor. Evde yarım saatten fazla oturmayı önermiyoruz. Yarım saat oturduktan sonra ayağa kalkıp yürüyüş yapıp bacak kaslarını geliştirebilirler. Çömelerek diz kaslarını hareket ettirmeliler. Çömelip yukarıya doğru hareket etmek, toplar damarlardaki kanın kalbe dönüşünü artıracaktır. Makat bölgesindeki kanlanmayı da sonlandırıyor' ifadelerini kullandı.

SEBZE AĞIRLIKLI BESLENİN

Beslenmeye evde hareketsiz kalındığı bu günlerde daha çok dikkat etmek gerektiğini vurgulayan Dr. Ahmet Doğan, 'Sebzeli ağırlıklı beslenip, kabız yapmayacak gıdalar tüketip, bol su içmelerini öneriyorum. Eğer çok oturmaları gerekiyorsa da oturma simidi kullansınlar. Basur hastalarında acı ve baharatlı yiyecekler makat çıkışında ciddi yanmaya sebep olur. Turşu, acı, baharatlı yiyecekler, yağlı yemekler basurun düşmanıdır, uzak durmak lazım. Basur tedavi edilmezse ameliyatın gerekli olduğu bir hastalık çünkü ilerliyor. Ameliyat olmamak için egzersizleri yapıp, yediklerine dikkat etmeleri gerekiyor' dedi.

TÜRKİYE'DE 5 MİLYON HASTA VAR

Kişilerin belirtilere rağmen utanıp doktora gitmediğini söyleyen Dr. Doğan, 'İç hemoroitte en sık karşımıza çıkan belirti kanamadır, ciddi kan kaybına sebep oluyor. Dış hemoroitte ise ağrı olur. Ağrıyı hafifletmek için damarlardaki kirli kanı boşaltmamız gerekiyor. Türkiye'de hastalık yaygın olarak görülüyor, 4-5 milyon insan basur hastası. Makat bölgesi muayenesi zor olan bir bölge. Hastalar utandığı için bize gelmiyor. Böyle olunca hastalığın tanısı geç konuluyor. Şikayetleri çok artınca bize geliyorlar ve hastalık ilerlemiş oluyor' diye konuştu.

Kaynak: DHA

- İstanbul