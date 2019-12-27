Hareketsiz yaşam tarzına 'son' dediler

Şehitkamil genelindeki tüm ilkokul ve orta okullarda uygulanan 'Önce Öğren Sonra Eğlen' projesi 2020 yılının sonuna kadar 20 binin üzerinde öğrenciyi geleneksel çocuk oyunları, beceri koordinasyon parkurları ve basketbol, badminton, futbol masa tenisi ve satranç etkinlikleriyle buluşturacak.

Çocukların temel fiziksel gelişimlerini oyun formunda etkinliklerle geliştirmeyi hedefleyen Önce Öğren Sonra Eğlen Projesi, katılımcı öğrencilerin sosyal ve fiziksel gelişimlerine de büyük katkı sağlıyor. Proje çalışmaları esnasında gerçekleştirilen yüz boyama etkinlikleri, balon oyunları ve ödüllü yarışmalara katılımcı öğrenciler büyük ilgi gösteriyor.

Minik öğrencilerin farklı becerilerini belli bir sırada ve zamanlamada sergileyebilmelerine olanak sağlayan etkinlikler, aynı zamanda düşünme, akılda tutma, zamanlama gibi birçok bilişsel süreci içinde barındırıyor.

ÖĞRENCİLERİMİZ, MUTLU ANILAR BİRİKTİRİYOR

Projeye katılan öğrencilerin etkinlikler esnasında mutlu anılar biriktirdiklerini ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, proje çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Önce Öğren Sonra Eğlen projesiyle öğrencilerimiz, hareketsiz yaşam tarzına son verdiler. Geleneksel çocuk oyunları, beceri koordinasyon parkurları ve farklı branşlara özgü eğitimlerle miniklerimiz artık çok daha sağlıklı, hareketli, özgüvenli ve mutlular. Yeni dönemde proje çalışmalarının yürütüldüğü 45 günlük zaman zarfında bin 465 öğrencimiz çalışmalara katıldı. Hedefimiz bu sayıyı 2020 yılının sonuna kadar 20 binin üzerine çıkartmak. Proje kapsamında İbrahimli Spor Merkezimiz başta olmak üzere yeşil sahalarda, parke üzerinde kortlarda ve Sürekli Satranç Eğitim Merkezimizde öğrencilerimizi ağırlamayı sürdüreceğiz. Çocuklarımızın oyun bazlı çalışmalarla obezite ve hareketsiz yaşamdan beslenen diğer metabolik hastalıklara karşı gerçekleştirdikleri çalışmalara destek veren tüm paydaş kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Proje çalışmalarının sonunda yetenek taramalarına yer vereceğiz. Çocuklarımız, etkinlikler esnasında mutlu anılar biriktiriyorlar. İnşallah bu anıların, dolayısıyla renkli etkinliklerin sayılarını arttıracağız. Projede görev yapan tüm eğitmenlerimizi özverili çalışmalarından dolayı yürekten kutluyorum."