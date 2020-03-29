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Harem otogar işletmesi faaliyetlerini geçici olarak durdurdu

HAREM Otogar İşletmesi, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan "şehirlerarası seyahat kısıtlaması" kararının ardından faaliyetlerini geçici olarak durdurdu.

29.03.2020 13:22 | Son Güncelleme: 29.03.2020 13:22
Harem otogar işletmesi faaliyetlerini geçici olarak durdurdu

HAREM Otogar İşletmesi, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan "şehirlerarası seyahat kısıtlaması" kararının ardından faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. İstanbul'un Anadolu Yakası'nda bulunan Harem Otogarı'ndaki esnaf, "şehirlerarası seyahat kısıtlaması" getirilmesinin ardından yaptığı toplantıda, düşen yolcu sayılarını da göz önünde bulundurarak taşımacılık faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Harem Otogarı'nda yazıhanesi bulunan Rıfat Göğebakan şu ifadeleri kullandı. "Yolcularımızın hepsini izin belgesi almaya yönlendirdik. Kimisini Kadıköy'e, Kartal'a, Üsküdar'a kaymakamlık bugün açık zaten bu günden sonra otobüs kaldırılmayacak. Zaten bugünde otobüs dolu olduğu için izin belgesini çıkardık. Yolcuların izin belgesi almadan seyahat etmesi yasak. İkinci bir emire kadar otobüslerimiz çalışmayacak" dedi.Üsküdar Kaymakamlığı'na gönderilen yazıda şu ifadelere yer verilmişti: "Koronavirüs tedbirleri/otobüs seferleri ile ilgili genelgeye vermek amacıyla ayrıca arz talep olmadığından firmaların da görüşü alınarak, 28.03.2020 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar yazıhaneler kapalı tutulacak ve otobüs ile servis seferleri yapılmayacaktır."


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Kaynak: DHA

Etiketler: Anadolu Yakası, Koronavirüs, Harem, Güncel

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