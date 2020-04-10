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Harem Otogarındaki dezenfekte istasyonu kamu araçları için çalışacak

Üsküdar Belediyesince Harem İskelesine kurulan dezenfeksiyon istasyonunda iki gün boyunca tüm kamu araçları dezenfekte edilecek.

10.04.2020 10:42 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:46
Üsküdar Belediyesince Harem İskelesine kurulan dezenfeksiyon istasyonunda iki gün boyunca tüm kamu araçları dezenfekte edilecek.
Üsküdar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ömür Uzunali, ay içerisinde belli günlerde araç dezenfekte istasyonu kurduklarını belirterek, şunları söyledi:
"Bugün ağırlıklı olarak kamu araçlarımızı alacağız. Emniyet, itfaiye, Sağlık Bakanlığına bağlı araçlar ve diğer bakanlıklara bağlı kamu araçlarının dezenfeksiyonunu yapacağız. Cuma ve cumartesi buradayız. Bunun yanında dolmuşlarımızı, servis araçlarımızı, taksilerimizi ve diğer araçlarımızı da alacağız. Gelen her aracın burada dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştireceğiz."
Ambulanslar da dezenfekte edileceği için farklı solüsyonlar kullandıklarını aktaran Uzunali, "Burada geçmiş dezenfeksiyon işlemlerinden ayrı olarak sağlık araçlarımız da olacağı için klordioksitli bir dezenfektan kullanacağız. Bunun etkisi üç gündür, şu an Haydarpaşa Numune, Siyami Ersek gibi hastanelerimizde uyguladığımız bir dezenfektandır. Bugün de aynı ilaçları kullanarak dezenfeksiyon işlemlerimizi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.
İşlerin azalmasından dolayı gelir kaybı yaşadıklarını söyleyen taksi ve minibüs sürücüleri de araçlarını ücretsiz dezenfekte edilmesi uygulamasından memnuniyet duydukların söyledi. Harem Otogarındaki dezenfekte istasyonu kamu araçları için çalışacak

Kaynak: AA

Etiketler: Üsküdar Belediyesi, Üsküdar, Harem, Güncel
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