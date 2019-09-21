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"Harflerin Büyüsü" sergisi sanatseverler ile buluşacak

Kaligrafi sanatçısı Osman Kartaler'in "Harflerin Büyüsü" adlı kaligrafi sergisi, Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatürlü Ev'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

21.09.2019 12:46
Kaligrafi sanatçısı Osman Kartaler'in "Harflerin Büyüsü" adlı kaligrafi sergisi, Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatürlü Ev'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Tepebaşı Belediyesi Karikatürlü Ev, ev sahipliği yaptığı sergiler ile sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor. Kaligrafi Sanatçısı Osman Kartaler'in eserlerini Eskişehirlilerin beğenisine sunacağı "Harflerin Büyüsü" adlı sergi de 23 Eylül tarihinde Atila Özer Karikatürlü Ev'de açılacak. Sanatçının şiir ve kaligrafi konseptli 14'üncü sergisinde 'İkinci Yeniler' akımı öncülerinden Cemal Süreya, Turgut Uyar, İlhan Berk, Edip Cansever gibi duayenlerin ve Cumhuriyet dönemine damga vuran birçok usta şairin şiirleri ve sözleri kaligrafi sanatıyla buluşuyor.

"Harflerin Büyüsü" sergisi, 29 Eylül tarihine kadar ziyarete açık olacak. - ESKİŞEHİR

Atila Özer, Tepebaşı, Eylül, Yaşam

Kaynak: İHA

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